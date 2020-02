Mafia, il carcere duro di Filippo Guttadauro e l’interesse mostrato da Antonello Nicosia

Filippo Guttadauro, boss di Cosa nostra e cognato di Matteo Messina Denaro da quattro anni, da gennaio 2016 a gennaio 2020 vive in carcere da internato al 41 bis e ora nonostante abbia finito di scontare la condanna, gli è stata applicata una ulteriore misura di sicurezza.

Guttadauro è internato presso la “casa lavoro” di Tolmezzo. In realtà un lavoro in carcere non c’è il suo status gli viene mantenuto di proroga in proroga con quello che vine definito “ergastolo bianco”.

Di Guttadauro e di come stava in carcere era interessato Antonello Nicosia, componente dei Radicali e da alcuni mesi in carcere per mafia. “Nicosia il 1 febbraio 2019 si era recato insieme all’onorevole Giuseppina Occhionero (allora di Leu e oggi di Italia Viva) nella casa circondariale di Tolmezzo, ove si trovava Guttadauro – si legge nella contestazione – per fargli visita, per rassicurarlo …









Leggi la notizia completa