Gli alunni della scuola “Asta” visitano il mercato biologico di Marsala

Gli alunni della Scuola dell’Infanzia del plesso “ASTA” si sono recati in visita al Mercato biologico di Marsala.

L’Azienda ha aperto le porte ai piccoli alunni per guidarli alla scoperta della frutta e verdura a Km zero e di prodotti alimentari genuini, di origine animale e vegetale.

Il percorso formativo ha consentito di conoscere “sul campo” la struttura del mercato e di riscoprire i prodotti tipici siciliani più salutari che favoriscono lo “star bene”.

“La nostra scuola, attenta alla sana alimentazione – commenta la Dirigente Maria Alda Restivo – da anni aderisce al Progetto “Frutta e verdura nelle scuole” finanziato da fondi Europei e ministeriali, e propone un’offerta formativa completa che coniuga l’attenzione allo studio dei prodotti ortofrutticoli biologici e all’esperienza sul campo”

Al termine della visita gli …









Leggi la notizia completa