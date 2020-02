Erice Entello, sconfitta al tie-break nello scontro diretto con il Club Leoni

Ci sono volute più di due ore di gioco per determinare la vincente della gara e alla fine l’ha spuntata il Club Leoni che allunga in classifica e ricaccia l’Erice Entello al terzo posto. Al termine di una partita molto tesa, nervosa visti i 3 punti pesanti in palio, i ragazzi guidati sempre sotto la splendida regia del prof. Gennaro erano più sereni e liberi mentalmente rispetto agli ericini, obbligati a conquistare i 3 punti per poter agganciare la prima posizione. Resta comunque l’aspetto spettacolare del match per il bel gioco mostrato, apprezzato dalla buona cornice di pubblico presente al PalaCardella.

Ai ragazzi di coach Vulpetti non resta che l’amarezza della sconfitta ma la possibilità comunque di essere ancora in piena corsa play-off e di aver avuto il piacere di aver raccolto 4 dei 6 punti a disposizione contro la capolista Club Leoni, …









