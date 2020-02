Elezioni, Giancarlo Montesano ritira la sua candidatura a Marsala con i Cinque Stelle

A seguito di notizie di stampa riguardanti la mia candidatura a sindaco della citta’ di Marsala da parte del Movimento cinque stelle, preciso

che, come gia’ detto piu’ volte, l’invito a candidarmi mi e’ pervenuto direttamente dai componenti di uno dei due Meetup esistenti a Marsala.

L’invito a candidarmi, che mi ero riservato di valutare, non trova ad oggi riscontro positivo, in quanto si sono accertate non sussistere le condizioni sufficienti per poter affrontare tale incarico.

Ringrazio i componenti del Meetup per l’apprezzamento manifestato nei miei confronti e formulo i migliori auguri ai candidati che saranno scelti dai cittadini per una amministrazione proficua della città di Marsala.

Giancarlo Montesano











Leggi la notizia completa