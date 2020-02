Coronavirus: controlli sui viaggiatori in Sicilia. Le ultime notizie

Coronavirus, cresce l’allerta in Sicilia. Ormai è il nemico pubblico numero uno, peggio del terrorismo. E così sono scattate le nuove procedure di sicurezza in tutti gli aeroporti siciliani, da Palermo a Trapani. Appena scesi dall’aereo i passeggeri verranno sottoposti ad un termometro laser per misurare l’eventuale febbre. I controlli vengono fatti su tutti i passeggeri internazionali, e anche sui passeggeri provenienti da Roma. Se la febbre è alta, superiore a 37 e mezzo, il passeggero viene isolato in un locale idoneo e attiva la procedura con un’ambulanza medica.

Il bilancio dei morti causati dal coronavirus in Cina è salito a 1.110.

•

Da Ginevra, dove ieri s’è tenuta una Conferenza sull’epidemia, il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus ha fatto sapere che «il primo vaccino per il Coronavirus potrebbe essere pronto in 18 mesi». Ghebreyesus ha poi lanciato l’allarme: « …









Leggi la notizia completa