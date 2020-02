Blitz antidroga ad Alcamo. Arrestato un pregiudicato. In casa aveva 36 dosi di cocaina

Blitz antidroga della Polizia ad Alcamo. E’ stato arrestato Pasquale Coppola, classe ’60, pregiudicato.

In casa dell’uomo sono state trovate 36 dosi di cocaina, circa 15 grammi. Inoltre è stato trovato denaro contante in banconote di piccolo taglio per circa 1.700 euro. L’uomo arrestato è un pericoloso pregiudicato. Era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, in quanto alle sue spalle ha precedenti di polizia per associazione a delinquere, omicidio colposo, rapina, spaccio di stupefacenti. Ecco i dettagli del blitz.

Nella mattinata di martedì scorso, blitz anti-droga degli investigatori del Commissariato di P.S. di Alcamo che ha portato all’arresto, in flagranza di reato, del noto pregiudicato alcamese, COPPOLA Pasquale, classe 60’, responsabile di aver detenuto sostanze stupefacenti del tipo cocaina ai fini di spaccio.

Nell’ambito di servizi predisposti per il contrasto dei reati in materia di stupefacenti, nell’ultimo week-end venivano eseguiti mirati controlli nel centro …









