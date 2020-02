Asd Città di Salemi, contro il Paceco è arrivato il terzo successo consecutivo

Continua la striscia positiva delle ultime gare dell’Asd Città di Salemi in Terza Categoria. Sono infatti ben 3 le vittorie consecutive dei giallorossi che, nell’ultima gara giocata allo stadio San Giacomo (dopo ben 2 mesi di chiusura per dei lavori), ha ripreso il proprio cammino in classifica. Il match contro il Paceco è stato bello, avvincente e combattuto, ma alla fine è stata vinta dalla squadra cara al Responsabile Baldo Benenati, con il minimo scarto. Lo stesso Benenati ha dichiarato: «Abbiamo disputato una bella gara, creando tante occasioni da rete, ma che non abbiamo concretizzando in goal. I nostri avversari, ben guidati da mister Amoroso, non hanno creato tanti problemi ma si sono resi comunque pericolosi fino al termine dalla Gara. Adesso siamo già concentrati per il prossimo match in anticipo a Mazara, mentre in settimana si recupererà quella contro il Camporeale. Dopo la …









Leggi la notizia completa