Alcamo, il consigliere Dara aderisce a Fratelli d’Italia

Il consigliere Francesco Dara, dinnanzi al Consiglio Comunale di Alcamo, ha dichiarato di aderire al partito guidato dall’on. Giorgia Meloni.

Ad esprimere soddisfazione per questo passaggio istituzionale è il coordinatore comunale di FdI, l’Avv Alessandro Fundarò : “ Diamo il benvenuto al consigliere Francesco Dara da oggi portabandiera di Fratelli d’Italia in consiglio comunale in una delle città Trapanesi che più necessitano di rappresentanza politica seria e determinata. E Francesco Dara lo è: il suo percorso personale, lavorativo e politico si sposa perfettamente con gli obiettivi, con il programma e con i valori del partito di Giorgia Meloni. Certi del valore aggiunto che saprà rappresentare per l’intera comunità Alcamese di Fratelli d’Italia, gli auguriamo buon lavoro”.

Si tratta dell’ennesimo consigliere che in provincia di Trapani sceglie Fratelli d’Italia. “Il progetto politico di fratelli d’Italia continua …









