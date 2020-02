Aeroporto di Birgi: tornano i voli Trapani – Parma e Trapani – Milano Bergamo

Tornerà presto il volo Parma-Trapani. Secondo quanto dichiarato da Salvatore Ombra, presidente di Airgest, la società di gestione dello scalo di Trapani Birgi che ha incontrato il direttore di Sogeap Federico Wendler alla Borsa del Turismo a Milano l’impegno è concreto. “Attiveremo la tratta Trapani-Parma dal mese di luglio, senza ritardi”.

Ora bisognerà attendere la pubblicazione del bando di gara di Enac che riguarda proprio i voli di collegamento tra la Sicilia e il resto d’Italia e quindi anche quelli che collegheranno Parma a Trapani.

Il volo sarà garantito per tre anni.

E torna anche il Trapani – Milano Bergamo. Ryanair infatti ha reso disponibile sul suo sito la prenotazione dei voli per la prossima stagione invernale. Il primo volo infatti è previsto per il 25 Ottobre 2020. Il volo è ogni due giorni: lunedì, mercoledì, venerdì, domenica.

E' il secondo collegamento invernale









