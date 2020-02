Ultime sul coronavirus: contagiati, controlli, vaccino in sperimentazione

Ultimi dati sul coronavirus: 40.628 casi confermati in Cina e più di mille morti. l’Unione Europea è ferma a quota 37 (14 casi in Germania, 11 in Francia, 3 in Italia, 4 nel Regno Unito, 1 in Belgio, 1 in Finlandia, 2 in Spagna, 1 in Svezia).

La Cina ha cominciato su cento topi la sperimentazione di un primo possibile vaccino contro il coronavirus 2019-nCoV. Basato su molecole di RNA messaggero (mRNA), il vaccino è stato sviluppato in collaborazione tra la Scuola di Medicina della Tongji University, la società Stermirna Therapeutics Co. Ltd, entrambe con sede a Shanghai, e il Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie. Esaurita questa fase, si testerà il vaccino sulle scimmie.

Il coronavirus può rimanere infettivo sulle superfici degli oggetti a temperatura ambiente fino a nove giorni. In compenso non è molto resistente. Per ucciderlo bastano detergenti a









