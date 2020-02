Trapani, scontro tra auto in Corso Mattarella. Ferita una donna. Le immagini

Incidente stradale, questa mattina, a Trapani, all’incrocio tra corso Piersanti Mattarella e via Cofano. Coinvolti due auto: una Suzuki e una Mini-couper. Un ferito: una donna che viaggiava a bordo della Mini couper che è stata trasportata al pronto soccorso del Sant’Antonio Abate in codice verde.

La Suzuki proveniva dalla via Cofano e si stava dirigendo verso la via Inici. La Mini couper, invece, procedeva dalla via Cofano verso Erice. Il mancato rispetto di una precedenza, il semaforo posto all’incrocio era lampeggiante, la causa dello scontro.

La dinamica ora è al vaglio della polizia municipale. Traffico a rilento per consentite ai vigili urbani di eseguire i rilevamenti per far luce sulla vicenda









