Tennis tavolo, a Buseto il concentramento D2

Continua la cavalcata delle formazioni Trapanesi in entrambi i gironi della serie D2.

Inizia la domenica raccolti in un minuto di silenzio per un “amico” del TennisTavolo Siciliano tesserato con l’ASD Radiosa di Palermo prematuramente scomparso pochi giorni fa, nella palestra dell’Ist. Compr. PITRE’ – MANZONI di Buseto (TP) che ospita il concentramento di D2 dove sono impegnate 12 squadre dell’area Palermo-Trapani.

Le formazioni Trapanesi la fanno da padrone nel Gir. A TP-PA con TT Buseto “VILLA SAUCI” e TT Buseto “TRASLOCHI CASTIGLIONE” che dapprima liquidano due formazioni palermitane con delle vittorie nette e poi si giocano il primato con la capofila Villa SAUCI che supera per 6-1 l’altra formazione Busetana dove l’unico punto lo fa CASTIGLIONE A. su MANUGUERRA L.

Stessa storia nel Gir. B TP-PA che vede le altre tre formazioni confermarsi …









Leggi la notizia completa