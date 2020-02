Sviluppo in Sicilia, Armao incontra le multinazionali Usa

Attrarre gli investimenti americani in Sicilia. E’ questo l’obiettivo con cui oggi, a Milano, il vice presidente della Regione siciliana e assessore all’Economia Gaetano Armao ha incontrato i rappresentanti delle più importanti imprese americane operanti in Italia. L’incontro è stato organizzato dalla American Chamber of Commerce in Italy (Amcham Italy) alla presenza del presidente di Amcham Italy, Luca Arnaboldi, e del consigliere delegato Simone Crolla. Agenda digitale, zes, incentivi fiscali e finanziari e semplificazioni amministrative, sono alcune delle misure adottate dal governo siciliano al fine di agevolare gli investimenti nell’Isola e illustrate da Armao.

“Quello tra la Sicilia e gli Stati Uniti – ha dichiarato il vice presidente – è un rapporto di amicizia antico che ha visto, negli ultimi due secoli, centinaia di migliaia di siciliani insediarsi nel Nord America e contribuire attivamente alla costruzione della prima potenza economica mondiale. Quello statunitense è …









