Sportello Antiviolenza per le fasce deboli: ecco i recapiti

Dal 15 gennaio 2020 è attivo presso la Procura di Marsala, in via del Fante 50/A, lo Sportello Antiviolenza. Il servizio gratuito, è denominato “Sportello per l’accoglienza, l’ascolto e l’assistenza in favore delle fasce deboli della popolazione e delle vittime di violenza di genere” ed è gestito dalle volontarie delle associazioni ” Metamorfosi Onlus e Casa di Venere”.

Lo sportello osserverà i seguenti orari:

Lunedì dalle 9:00 alle 13:00Martedì dalle 15:00 alle 19:00Mercoledì dalle 9:00 alle 13:00Giovedì dalle 15:00 alle 19:00Venerdì dalle 9:00 alle 13:00

Inoltre è possibile contattare le operatrici per un consulto telefonico al numero 0923/765483- 3385415985

A breve sarà disponibile anche un n. Verde con reperibilità 24H su 24H

