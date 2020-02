Sommelier di di Trapani “incontrano” i vini campani

Venerdì 7 febbraio 2020 sotto la cornice dell’agriturismo Vultaggio nella campagna trapanese, i soci dell’Associazione Italiana Sommelier di Trapani, delegato Franco Rodriquez, e gli amanti del mondo del vino si sono incontrati in una conviviale a tema: 5 vitigni per 9 vini dell’azienda campana ALABASTRA accompagnati dalle preparazioni gastronomiche siciliane di Giuseppe Vultaggio.

Relatore al cospetto di circa sessanta partecipanti è stato il sommelier Lucia Pintore, cagliaritana, la prima donna ad essere stata nominata “Il miglior Sommelier d’Italia” nel 1987, che ha presentato vitigni e vini campani, con una tappa su un vitigno della Sardegna, interpretati da suo marito l’enologo Angelo Antonio Valentino. L’unione fa la forza, ed è il caso di dire che questo binomio Pintore & Valentino ha funzionato: “Cultura e Amore per il vino” è il loro motto. Hanno scelto per la loro azienda il nome “ …









