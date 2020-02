Ricordate a Trapani le vittime delle foibe

Il Prefetto di Trapani, Tommaso Ricciardi, ha celebrato presso il Palazzo del Governo il “Giorno del Ricordo” per commemorare la tragedia degli italiani vittime delle foibe, dell’esodo giuliano dalmata nel secondo dopoguerra e della vicenda del confine orientale.

Hanno partecipato all’evento, autorità religiose, civili, militari, rappresentanti delle Associazioni combattentistiche e della C.R.I..

Il Prefetto, nell’intervento di apertura, ha evidenziato che rappresenta un dovere morale rendere omaggio alle vittime della foibe e diffondere la conoscenza di quei tragici eventi.

In tale contesto ha avuto luogo la consegna delle “Medaglie commemorative” a cittadini residenti in questa provincia, in riconoscimento del sacrificio offerto alla Patria dai loro congiunti vittime delle foibe e precisamente tre militari appartenenti alla Guardia di Finanza: ANTONINO NAVETTA, ANTONIO SORRENTINO e GASPARE STASSI.

La cerimonia si è conclusa con la recita della preghiera del “ …









