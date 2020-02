Ottimizzare un blog e generare vendite: il 1° GoWebinar con Benedetto Motisi – 13 febbraio

Al via i GoWebinar, gli appuntamenti con la formazione sul mondo digitale ideati da GoDaddy per incentivare la cultura digitale e supportare gli imprenditori italiani a far crescere la propria impresa sfruttando tutte le potenzialità offerte oggi dal web.

Attraverso una serie di webinar live e l’intervento di alcuni tra i maggiori esperti del settore, verranno trattati molti degli argomenti che riguardano l’ecosistema digitale e il Web marketing. A tenere il primo dei GoWebinar gratuiti, fissato per giovedì 13 febbraio alle ore 15.00, sarà Benedetto Motisi: giornalista, formatore e docente ha lavorato nelle redazioni di Radio Radicale e Gruppo HTML, tiene lezioni in diverse Università e accademie italiane e ha pubblicato “Interceptor Marketing”.

Nel corso dell’intervento si parlerà di come ottimizzare un blog aziendale e aumentare la propria visibilità online. Un blog ottimizzato SEO è infatti uno strumento …









