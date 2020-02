[Miur] Giornata mondiale dedicata all’uso positivo di Internet Safer Internet Day 2020

A Napoli l’evento con la Ministra Azzolina: “Linguaggio d’odio, è emergenza educativa: interverremo”Presentata la ricerca: 8 studenti su 10 segnalano episodi di bullismo quando ne sono testimoni

“Together for a Better Internet”. Questo il motto della sedicesima Giornata dedicata alla navigazione sicura in Rete che si è celebrata oggi, martedì 11 febbraio, al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, a Napoli. Youtuber, influencer e giovani attivisti, insieme a Istituzioni, decisori politici ed esperti, hanno animato il SID 2020, il Safer Internet Day istituito e promosso dalla Commissione Europea ogni secondo martedì di febbraio, con l’obiettivo di far riflettere le ragazze e i ragazzi non solo sull’uso consapevole della Rete, ma anche sul ruolo attivo e responsabile di ciascuna e ciascuno nella realizzazione di Internet come luogo positivo e sicuro. In contemporanea, in molte scuole …









Leggi la notizia completa