Marsala, “salvate Largo San Girolamo”. L’appello in consiglio comunale per riqualificarlo

Torniamo ad occuparci di Largo San Girolamo a Marsala. Lo facciamo da anni su queste pagine, denunciando assieme i tanti cittadini lo stato di degrado e incuria in cui è stata lasciata da tempo questa piazza. Lo abbiamo fatto appena un mese fa, sottolineando come l’area archeologica di San Girolamo, nel centro storico di Marsala, sia ormai quasi come una discarica, con i pannelli che dovrebbero fornire informazioni turistiche e sulla storia del luogo disastrati. Le balaustre e i vetri di recinzione distrutti, e come se non bastasse hanno cominciato a spostare le “palle” di cemento, nonostante il divieto, per farne un posteggio, senza che nessuno si accorga e fermi tutto ciò.

Qui il nostro articolo completo che, scritto all’inizio dell’anno, auspicava un impegno vero per il 2020 per poter riqualificare quest’area tra le più gettonate e affascinanti per i turisti. Nei giorni …









Leggi la notizia completa