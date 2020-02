Marsala, incidente frontale al lungomare Spagnola. Ci sono tre feriti

Sono tre le persone rimaste ferite nell’incidente frontale avvenuto questa mattina al lungomare Spagnola, nei pressi dell’aeronautica militare.

A scontrarsi a causa della perdita del controllo di uno dei due mezzi, una Lancia Ypsilon guidata da un uomo e una Ford Ka con a bordo una donna e la figlia.

I tre occupati sono stati trasportati in ospedale per i controlli del caso, dopo un urto abbastanza violento, ma fortunatamente non hanno subito conseguenze fisiche gravi.

Sul posto, come potete vedere dalle foto, sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare la strada dai mezzi e una pattuglia della polizia municipale di Marsala per i rilievi.









