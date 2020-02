Marsala, in consiglio comunale si discute del piano rifiuti. Rinviata la mozione

Il consiglio comunale di Marsala discute ancora una volta sul piano rifiuti cittadino e sui possibili miglioramenti e cambiamenti da apportare. Prima della discussione sono state fatte alcune comunicazioni dei consiglieri. Dopo le diverse proposte si è deciso di rinviare la decisione sulla mozione e in chiusura di seduta il presidente Sturiano ha detto coinvolgerà gli uffici riguardo agli emendamenti da sottoporre all’aula.

Dopo il primo appello in cui non è stato raggiunto il numero legale (solo 9 i presenti), la seduta del Consiglio comunale di Marsala è stato poi avviata con 26 consiglieri in Aula. Ad apertura dei lavori, il presidente Enzo Sturiano ha richiamato l’attenzione sulla “Giornata del Ricordo” e il significato di questo riconoscimento dello Stato alle vittime delle foibe, cui è stato dedicato un minuto di raccoglimento, con un pensiero rivolto anche al consigliere Angelo Di Girolamo (assente per un grave lutto familiare). …









