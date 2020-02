Marsala, ecco come si viaggia sugli autobus cittadini. La porta è chiusa da una cinghia

Pochi giorni fa a Marsala è stato inaugurato il nuovo autobus elettrico pubblico e sono entrati in funzione altri due nuovi bus euro 6.

Quelli che sono in circolazione da tempo, però, se in alcuni casi hanno problemi tecnici che li costringono spesso al ricovero in officina, in altri – come ci segnala il nostro lettore Sandro – sono poco sicuri. In particolare il lettore si riferisce all’autobus n.13 che circola senza osservare le norme di sicurezza, viaggiando con più di 70 persone a bordo quando il mezzo è omologato per ben altri numeri (vedi foto tabella in allegato). Le porte rimangono aperte e, addirittura, una è tenuta con una cinghia per fare in modo che non si apra come si può vedere nella fotogallery.

“Una situazione che fa parte ormai del quotidiano – scrive Sandro – Questa giunta non è consapevole che nelle periferie ed …









