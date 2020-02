Mafia, Eden 3 e la narcorete di Matteo Messina Denaro nel milanese

Si sposta a Milano parte dell’indagine Eden 3. Sei delle posizioni dei 19 indagati sono state trasferite da Palermo alla Procura di Milano che ha chiuso le indagini e ora dovrà chiedere o il rinvio a giudizio o l’archiviazione.

L’operazione antimafia Eden 3 del novembre scorso, condotta dai carabinieri del Ros, dal Comando provinciale di Trapani e dai finanzieri del Gico del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo, ha permesso di scoprire nel milanese una maxi-associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti sotto l’egida di Cosa nostra e del boss castelvetranese Matteo Messina Denaro. Agli arresti finirono tre trafficanti di droga che dal 2013 al 2018 avrebbero importato grosse quantità di hashish lungo la rotta Marocco-Spagna-Italia. Agli indagati in tutto 19 sono contestati i reti di traffico di droga e spaccio non aggravati dal metodo mafioso, anche se, secondo la Procura molti indagati agivano per sostenere …









