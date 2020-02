La Sicilia del karting corre verso il Tricolore

4 appuntamenti sul circuito trapanese di Triscina precederanno l’evento clou dell’anno in programma il 3, 4 e 5 Aprile in Sicilia

La macchina organizzativa della prima prova di Campionato Italiano ACI 2020 si è messa in moto con la programmazione delle date antecedenti, in modo da dare la possibilità ai piloti e ai team di prendere contatto con la pista che ne sarà teatro.

Il kartodromo di Triscina sarà quindi attivo per tutto il mese di marzo, allo scopo di preparare al meglio l’impegno tricolore. Si comincerà domenica 1 con i Test Collettivi che precederanno la terza prova di Campionato Regionale Aci Sport Sicilia in programma il 7 e l’8 Marzo. Il 22 ci sarà ancora la possibilità di provare in vista della Coppa Triscina del 28 e 29 Marzo, un evento unico studiato appositamente con 2 finali e una finalissima per preparasi al Campionato Italiano. Ovviamente saranno …









