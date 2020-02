Gli studenti dell’I.P.S.E.O.A. di Castelvetrano promuovono il Cioccolato di Modica IGP

Successo per la Sicilia alla 29a edizione di Agecotel, la fiera biennale per professionisti del settore della ristorazione, che si è conclusa al Palais des Expositions di Nizza in Costa Azzurra e che ha visto la presenza di oltre 170 espositori, in rappresentanza di 260 brand.

Grazie agli studenti dell’I.P.S.E.O.A. “Virgilio Titone” di Castelvetrano (Tp) i visitatori di Agecotel, hanno potuto degustare prodotti tipici e un menù made in Sicily.



Fra le prelibatezze siciliane e le preparazioni dei ragazzi capitanati dai professori Caruso e Ciaccio non poteva mancare l’unico cioccolato a Identificazione Geografica Protetta al mondo: il cioccolato di Modica IGP offerto all’istituto da Antica Dolceria Rizza, azienda che dal 1935 produce prelibatezze con qualità e innovazione mantenendo inalterata l’antica ricetta originale del 1746, che prevede l’utilizzo di basse temperature, non superarando mai 40/42°, …









