E’ stata una baby gang di ragazzini ad aggredire il giovane senegalese a Palermo. La vittima, Kande Boubacar, 20enne, aveva denunciato la violenza razzista su Facebook.

Sono stati così individuati attraverso i video delle telecamere di sorveglianza i primi quattro aggressori che con furia razzista si sono scagliati sabato sera contro il ragazzo nel centro di Palermo. Tutti minorenni.

Tutto sotto gli occhi elettronici della sorveglianza della Banca d’Italia, proprio sul marciapiede di via Cavour sempre controllato in diretta da una sala regia interna all’istituto.

Già identificato, oltre ai quattro minorenni, anche un adulto, pure lui ripreso dalle telecamere durante la seconda aggressione di via Cavour preceduta da minacce e pugni poco prima in via Spinuzza, davanti a un pub dove all’una di notte Buba avrebbe voluto solo prendere una birra, dopo il suo terzo giorno di …









