Diffamazione, nuovo processo per Enrico Rizzi

Decreto di citazione diretta a giudizio per Enrico Rizzi. Il prossimo mese di luglio il giovane animalista, assistito dall’avvocato Donatella Buscaino, dovrà comparire davanti al tribunale di Trapani per rispondere del reato di diffamazione.

I fatti che gli vengono contestati risalgono al marzo del 2018, quando tramite i social network , il responsabile del Nucleo operativo italiano tutela animali accusò il veterinario Matteo Cipponeri, in servizio all’Asp di Trapani, di non essersi recato a Paceco per prestare soccorso ad un cane randagio che era stato avvelenato.

Il procedimento contro Enrico Rizzi scaturisce dalla denuncia presentata dal medico veterinario. Sta di fatto, però, che a prendersi cura del cane era stato proprio Enrico Rizzi che a sua volta denunciò Matteo Cipponeri per omissione d’atti d’ufficio.









Leggi la notizia completa