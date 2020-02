Delusione Trapani. Granata sconfitti dalla Salernitana tra le mille polemiche

C’è grande delusione questa sera per il Trapani di mister Castori, uscito sconfitto dallo stadio “Arechi”, contro la Salernitana di Ventura. Granata che giocano un buon primo tempo, pagando solo una distrazione difensiva che ha portato al vantaggio della Salernitana, ma colpendo un palo e creando molte palle gol senza riuscire però a concretizzarle. Nel secondo tempo i ragazzi di Castori dominano letteralmente il match, mettendo sotto i padroni di casa a cui non hanno concesso praticamente nulla, e andando più volte vicini al gol del pareggio. Alla fine il palo clamoroso di Evacuo e almeno due rigori molto dubbi non concessi dal direttore di gara, che hanno scatenato la furia di Castori al termine della partita, condannano il Trapani alla seconda sconfitta consecutiva.

La cronaca

Il primo squillo è dei padroni di casa al 3′ con il destro dal limite di Maistro, pallone …









