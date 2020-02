Daspo urbano per i parcheggiatori abusivi dell’ospedale di Marsala

Daspo urbano per due parcheggiatori abusivi di Marsala. Esercitavano soprattutto nel piazzale davanti l’ospedale Paolo Borsellino, i due parcheggiatori abusivi a cui i Carabinieri di Marsala hanno notificato i DASPO (Divieto di Accesso ad Aree Urbane) emessi dal Questore di Trapani.

I marsalesi V.D., cl.65, A.L.,cl.75. sono stati sorpresi in diversi punti nevralgici della città, tra cui il piazzale antistante l’Ospedale Paolo Borsellino ad esercitare la professione abusiva di parcheggiatore.

Per tali episodi, sono state applicate le norme legislative in materia di sicurezza urbana che prevedono sanzioni pecuniarie, più severe rispetto al passato, e la sottoposizione – per i recidivi – alla misura emessa dal Questore di Divieto di Accesso alle Aree Urbane, ovvero l’ordine motivato di allontanamento del trasgressore dal luogo della condotta illecita, che si configura quale utile strumento nella lotta al degrado delle aree comunali.

Con tali









