Da Castelvetrano, un’allegra brigata conquista Nizza

Chi oserebbe ‘sfidare’ – seppur amichevolmente – gli amici d’Oltralpe nel settore in cui sono spesso considerati leader al livello internazionale? Vada per il calcio…con tutti i precedenti e gli alti e bassi che la storia ci ha tramandato…Vada per le conquiste e i malintesi storici… Vada per la moda e l’arte in genere… Di tutto si può discutere, su tutto ci si può confrontare… Ma la cucina! Quella è un’altra storia…

Quella che i più avrebbero potuto considerare una missione impossibile, audace e pretenziosa, i ragazzi dell’I.P.S.E.O.A. “Virgilio Titone” di Castelvetrano, invece, l’hanno compiuta.

Un’allegra brigata (in cui il doppio senso è assolutamente voluto e pertinente!) formata da dieci alunni e cinque professori e tecnici professionisti del …









Leggi la notizia completa