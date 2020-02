[Ciclismo] Ciclismo, quattro tappe per il ‘Giro di Sicilia’: la partenza il 1° aprile da Siracusa

La 2/a tappa partirà da Selinunte (Trapani) e arriverà a Mondello, borgata marinara alle porte di Palermo, dopo 141 km

Dopo essere stato rilanciato appena un anno fa per la seconda stagione torna il Giro di Sicilia di ciclismo, che quest’anno scatterà il primo aprile e si concluderà il 4, dopo la disputa di quattro tappe. La gara organizzata da Rcs Sport, in collaborazione con la Regione Siciliana, è stata presentata alla Bit di Milano, nello stand della Regione Sicilia.

La 1/a tappa della corsa isolana prenderà il via da Siracusa e si concluderà a Licata (Agrigento), dopo 194 km; la 2/a tappa partirà da Selinunte (Trapani) e arriverà a Mondello, borgata marinara alle porte di Palermo, dopo 141 km; la 3/a frazione collegherà Termini Imerese (Palermo) con Caronia (178 km), in provincia di Messina; la 4/a da Sant’Agata Militello (Messina) a …









