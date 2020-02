Basket: Pallacanestro Trapani inarrestabile, sconfitto anche il Latina in trasferta

Un’immensa Pallacanestro Trapani vince 79-83 sul campo della Benacquista Assicurazioni Latina. Una gara che non era iniziata in modo ottimale da parte dei granata che, dopo dieci minuti, erano sotto di undici punti. Nel secondo quarto la svolta della partita: la 2B Control Trapani è presente in ogni angolo e piazza un parziale di 10-30. Latina non molla e riesce a rimontare nelle ultime battute di gioco, arrivando anche a superare i trapanesi nell’ultimo minuto ma la tripla nel finale di Corbett ed i tiri liberi di Palermo consegnano la vittoria ai granata. Tra i singoli in doppia cifra lo stesso Corbett, autore di 26 punti, Renzi 20 e Mollura 15.

1° QUARTO: Coach Parente schiera il quintetto formato da Spizzichini, Palermo, Corbett, Goins e Renzi. Gramenzi risponde con Romeo, Musso, Pepper, Moore, Ancellotti. Il primo canestro è di Pepper, cui segue un reverse di Moore. Renzi appoggia al …









