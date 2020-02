Basket, Pallacanestro Trapani: attiva la promozione “Porta un amico”

La 2B Control Trapani è lieta di comunicare ai propri tifosi che, in occasione del match casalingo di domenica 16 febbraio contro Bergamo, verrà attivata la promozione “PORTA UN AMICO”. Grazie alla promozione, ciascun abbonato avrà il diritto di acquistare in prevendita un biglietto per un amico, ed il costo del tagliando sarà di 10 euro.

La promozione partirà da martedì 11 febbraio e sarà attiva fino a sabato 15 febbraio. A tal proposito si comunica che la biglietteria, presso lo Store ufficiale, sarà aperta da martedì a sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18. Non sarà invece possibile usufruire dell’offerta il giorno stesso della partita.

Nicolò Basciano (Amministratore delegato 2B Control): “La squadra sta disputando un campionato strepitoso, stanno dimostrando di essere un grande gruppo e stanno coinvolgendo sempre più appassionati. I ragazzi si meritano un palazzetto straripante …









