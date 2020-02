Avvio dei lavori di restauro degli arazzi fiamminghi di Marsala

Venerdì 14 febbraio 2020 alle ore 18,30 nella Chiesa Madre di Marsala saranno ufficialmente consegnati i lavori di restauro degli arazzi fiamminghi.

Per l’occasione saranno esposti in Chiesa madre un arazzo e alcuni paramenti liturgici e saranno illustrate, dall’impresa Scancarello aggiudicataria dei lavori, le tecniche e le modalità di restauro degli stessi. Saranno presenti il Vescovo mons. Domenico Mogavero, il sindaco dott. Alberto Di Girolamo, l’arciprete don Marco Renda, il soprintendente per i beni culturali e ambientali di Trapani dott. Riccardo Guazzelli, il progettista arch. Luigi Biondo, il responsabile del procedimento arch. Roberto Monticciolo. Coordinerà gli interventi l’arch. Carla Giustolisi vice presidente Associazione Amici Museo degli Arazzi.









