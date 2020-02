Arriva a Trapani il Paranormal Circus

Il travolgente horror show del Paranormal Circus dei fratelli Tayler e Giordy Martini, a Trapani con un nuovo capitolo “Le Origini”. Per il tour 2020, dimensione 3.0, interattiva, da brivido ed eccitante.

Dal 13 al 16 febbraio il dark chapiteau stazionerà nella piazza del lungomare Dante Alighieri. In programma i seguenti spettacoli: giovedì e venerdì ore 21.00; sabato e domenica due spettacoli ore 17.30 e ore 21.00.

Vivere l’emozione di uno show esaltante, dal contest horror, acrobatico, sensuale e circense questo è il “Paranormal Circus”, una produzione esclusiva dei fratelli Martini. “Uno spettacolo unico ed una nuova visione del contest horror che si rinnova con artisti di alto livello, per stupire ancora una volta il pubblico, affermano Tayler e Giordy Martini, paura, cabaret, velature sexy ed ironia sono l’essenza del nostro nuovo horror show”.

La famiglia circense Martini ha già prodotto spettacoli …









