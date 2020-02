Una pattuglia della sottosezione della Polizia Stradale di Alcamo, nelle primissime ore odierne, esattamente alle 3.20, durante un servizio di vigilanza stradale lungo l’autostrada A29, nel tratto ricadente sotto il comune di Santa Ninfa, notava un giovane camminare a piedi in corsia d’emergenza.

Gli stessi procedevano immediatamente a mettere in sicurezza il 32enne, privo di documenti, ma successivamente identificato per G.M., originario di Castelvetrano. appurato che il giovane era sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare presso una comunità dal quale si era allontanato qualche ora prima, lo traevano in arresto e lo denunciavano per evasione.

Comunicato Stampa – Polizia di Stato (Sezione Stradale)

L'articolo A piedi su A29, arrestato 32enne di Castelvetrano sembra essere il primo su Castelvetrano Selinunte // Giornale online.









