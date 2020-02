11 Febbraio 2020: Giornata Mondiale del Malato

Il giorno 11 febbraio è la Gionata del malato: ecco quali sono origini, significato della ricorrenza e il messaggio di papa Francesco per la XXVIII ricorrenza.

Istituita il 13 maggio 1992 da papa Giovanni Paolo II, la Gionata mondiale del malato è un ricorrenza della Chiesa cattolica romana. Al papa fu infatti diagnosticato il Parkinson, malattia per la quale oggi esiste qualche cura. Egli decide così di istituire la Gionata, e lo fa scrivendo un tema sulla sofferenza e su quanto parlane sia più che salvifico. Per questa ricorrenza è scelta la data dell’11 febbraio in onore della memoria liturgica della Madonna di Lourdes. La data è scelta in quanto molti pellegrini e visitatori a Lourdes hanno riferito di essere guariti per intercessione della Vergine. La storia della Gionata mondiale del malato ha un significato ben preciso: prenderci cura dell’altro con tenerezza e delicatezza. Dobbiamo aiutare chi ne …









