Voucher sociali per asili nido per famiglie bisognose di Castelvetrano. Ecco come partecipare

L’Assessore alle Politiche Sociali del comune di Castelvetrano, Giovanni Parrino Rendo noto che il Comune di Castelvetrano avvierà la concessione di voucher sociali, intesi come titoli da erogare a soggetti in difficoltà, nella fattispecie: ai minori da 0 a 36 mesi che necessitano del servizio di asilo nido presso enti accreditati il cui obiettivo è di fornire un servizio socio accessibile e fruibile da parte dei minori e delle famiglie.

La domanda di accesso al voucher sociale va presentata sull’apposito modulo debitamente compilato, entro e non oltre il 13/02/2020;

– o consegnata presso l’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Castelvetrano;

– o inviata al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it

Il modello della domanda può essere scaricato dal sito istituzionale dell'Ente, vi prego di prendere visione di tutti gli allegati al seguente link:http://www.comune.castelvetrano.









