Ultime sul coronavirus. 811 morti, più della Sars. Tornano altri otto italiani…

Il numero ufficiale dei morti per il coronavirus è salito a 811. Superate le vittime della Sars. Sono tornati in Italia da Wuhan altri otto italiani, ora in quarantena all’ospedale militare del Celio. L’ultimo rimasto è Niccolò, il diciassettenne di Grado, che sarà recuperato oggi. È risultato infetto un ventenne di Taiwan che era stato in vacanza in Italia.

L’italiano paziente zero del coronavirus s’è contagiato per amore, era andato a Wuhan per stare insieme alla fidanzata, voleva festeggiare con lei il capodanno cinese e fare poi un giro nel Sudest asiatico. Fermato prima dalla febbre. Il giovane, di 29 anni, «come tanti ha fatto presto le valigie. Ha studiato a Milano, dove si è laureato, è esperto in sicurezza informatica, oggi fa il ricercatore in un’università della California, fra le migliori nel campo della computer science& …









