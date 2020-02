Turismo: Bit, le strategie turistiche di Erice: il recupero dei sentieri naturalistici di Monte San Giuliano 

Oltre 130 mila scienziati arrivati alla fondazione Majorana – Tre milioni i passeggeri transitati in funivia dal 2013 allo scorso anno – Pantelleria punta su natura, sport e vino

Sono oltre 130 mila gli scienziati provenienti da oltre 90 paesi del mondo che, dalla nascita della fondazione Ettore Majorana nel 1962 a Ginevra, sono stati ad Erice per motivi di studio e aggiornamento professionale. E ogni anno sono da tre a cinque mila quelli che partecipano agli oltre 100 corsi delle diverse discipline, dalla matematica alla chimica, dalla fisica alla medicina, che vengono tenuti nel centro studi di Erice.

Sono questi alcuni dei numeri resi noti da Lorenzo Zichichi, responsabile delle mostre della fondazione Ettore Majorana, alla Borsa internazionale del turismo di Milano nell’ambito del programma di The best of western Sicily, l’area espositiva che mette insieme i comuni di Castellammare del Golfo, Erice, Favignana, Pantelleria e San …









