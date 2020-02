Trapani. Spacciava dalla sua abitazione: incensurato arrestato dalla Polizia di Stato

Nella giornata di venerdì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto M.O., pacecoto di anni 31, colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

A seguito di una mirata attività finalizzata a disarticolare le piazze di spaccio del territorio, la Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Trapani ha effettuato una serie di appostamenti presso la casa dello spacciatore, ubicata a Paceco, documentando un continuo andirivieni di persone che, con molta circospezione, vi accedevano per pochi minuti.

È dunque scattato il blitz dei poliziotti, i quali, grazie all’ausilio di due unità cinofile, hanno rinvenuto 31 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e il provento dell’attività di spaccio, ammontante alla somma di 1100 euro in contanti.

Nella mattina di sabato, il Tribunale di Trapani ha convalidato l’arresto, sottoponendo l’uomo alla misura cautelare del divieto …









