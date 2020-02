Trapani, l’attore Marcello Mazzarella nella seconda stagione de “Il Cacciatore” su Rai Due

Ci sarà anche l’attore trapanese Marcello Mazzarella nella seconda serie de “Il Cacciatore”, in onda dal 19 febbraio su Rai Due e diretta dai registi Davide Marengo e Stefano Lodovichi. Mazzarella, attore e regista, volto noto della tv e del cinema italiano, diverse le sue interpretazioni da Stanno tutti bene, a Baarìa, di Giuseppe Tornatore, a Nirvana di Gabriele Salvatores, interpreterà Bernardo Provenzano nella seconda stagione.

Sarà ancora Francesco Montanari a vestire i panni del magistrato Saverio Barone, il nome di fantasia del personaggio, che si ispira alle vicende professionali del magistrato Alfonso Sabella, sostituto procuratore del pool antimafia di Palermo, nel suo libro “Il Cacciatore di mafiosi”.

Gli episodi saranno quattro, in onda in altrettante prime serate.











Leggi la notizia completa