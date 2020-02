Trapani, Giuseppe Virzì: “Perché serve una consulta per lo sviluppo economico”

Giuseppe Virzì, consigliere comunale di Trapani, ha proposto la costituzione di una Consulta per lo sviluppo economico. Di cosa si tratta?



In altri comune esiste già, è un organo consultivo e propositivo. Nel nostro territorio ci sono molte attività commerciali e artigianali. Negli ultimi tempi molti giovani vanno via dal nostro territorio, e chi rimane ha molte difficoltà. Le consulte sono organi che permettono un confronto con le istituzioni per affrontare i problemi, ma possono servire anche per recepire finanziamenti, per cercare di adottare delle misure per aiutare chi rimane. Non possiamo permettere che i giovani scappino da Trapani. Bisogna anche informarli delle misure e delle possibilità che ci sono a Trapani, questo anche grazie al supporto delle associazioni di categoria. Tante volte le associazioni di categoria fanno singolarmente dei percorsi importanti ma secondo me messe assieme possono fare di più. Spero che …









