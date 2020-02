Telecamere sui pescherecci, in rivolta le marinerie

Da Bruxelles arriva una proposta di modifica di un regolamento comunitario che prevede l’istallazione delle telecamere a bordo dei motopesca così da disciplinare il sistema dei controlli sull’attività pesca. Arriva il no da parte di diverse marinerie siciliane che ieri mattina si sono riunite a Licata per affrontare questa nuova “emergenza”.

Si tratta di una proposta di regolamento comunitario di integrazione e modifica di un precedente regolamento che disciplina il sistema dei controlli sulla attività di pesca che prevedrebbe anche, ad esempio, l’installazione di telecamere a bordo dei singoli motopesca per monitorare e controllare le catture, questo unitamente ad altri controlli sempre più stringenti per l’attività di pesca. Il provvedimento normativo è in questo momento all’esame della Commissione Pesca Europea, seguirà un iter nei prossimi mesi e potrebbe approdare al Parlamento Europeo …









