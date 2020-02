Sicilia, ragazzina adescata sul web: un uomo si finge minorenne e ….

Con un falso profilo Facebook aveva adescato sul web una minorenne residente nella provincia di Enna, con lo scopo di ottenere video e immagini che la ritraessero priva di indumenti.

La polizia di Nicosia è risalita all’identità del cinquantenne, che si era spacciato per un ragazzo di bella presenza, e per rendere il profilo più credibile aveva pubblicato la fotografia di un noto cantante canadese.

Si tratta di un cittadino di Teramo. Aveva un’ingente quantità di materiale pedopornografico (68 video e 268 fotografie) riguardante minorenni. Alla fine ha confessato alla polizia postale di avere adescato con le stesse modalità varie ragazze in tutta Italia ed è stato arrestato.









