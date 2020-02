Sicilia, è sempre estate: temperature miti, primavera in anticipo

Un inverno anomalo, quello in Sicilia. Temperature molto al di sopra delle medie stagionali, con una primavera anticipata che favorisce gite fuori porta, escursioni e visite nei tanti parchi e nelle riserve regionali. Tanti visitatori anche nelle spiagge dell’isola, per qualche passeggiata o un bagno fuori stagnone.

Cacciatori di scatti ed emozioni sono poi gli appassionati di birdwatching che si ritrovano alle saline di Trapani e Marsala. Proprio ieri c’è stata, in questo senso, una lezione della Lipu ai corsisti che vogliono capire come osservare e fotografare gli uccelli, “una pratica che si può fare anche nel quartiere della propria città”. Le saline di Trapani e Marsala sono il posto ideale per osservare l’avifauna, dato che sono collacate nella rotta migratoria tra Europa e Africa di diverse specie.

Non tutto però è positivo. La mancanza di pioggia e freddo mette in ansia gli agricoltori.& …









