Sicilia, assessore Manlio Messina: “Pensiamo ad una compagnia aerea regionale”

Una compagnia aerea regionale come soluzione al problema dell’accessibilità verso la Sicilia”. Lo ha detto a Milano l’assessore allo Sport, Turismo e Spettacolo della Regione Siciliana, Manlio Messina, a margine della cerimonia di inaugurazione dello stand siciliano alla quarantesima edizione della BIT 2020, il più importante salone italiano dedicato al Turismo.

“Ci stiamo muovendo per cercare di migliorare l’accessibilità alla nostra Isola, anche se il tema del trasporti non è strettamente nelle nostre competenze dirette, ma è di competenza ministeriale – ha detto Messina –. Stiamo provando ad incidere nei tavoli romani, ma se non dovessimo avere risposte, saremo costretti a dotarci autonomamente di strumenti che ci consentiranno di far venire i turisti in Sicilia e di far viaggiare i nostri concittadini a prezzi normali e non a prezzi quasi usurari da parte di altri”.

Gli eventi presentati …









Leggi la notizia completa