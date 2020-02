Serie B, Djuric manda ko il Trapani. Due pali per i granata che non sanno più vincere

Seconda sconfitta consecutiva per il Trapani, che dopo il tonfo interno contro il Cittadella, non riesce a riscattarsi in casa di una Salernitana audace e fortunata che si impone di misura sui granata grazie al sigillo del suo bomber Djuric e vola al quarto posto in classifica, a ridosso di Crotone e Frosinone. Ennesima sconfitta invece per il Trapani (la dodicesima in ventitrè partite), che rimane al penultimo posto, con la difesa peggiore del campionato. Evidentemente i movimenti effettuati durante l’ultima sessione di calciomercato non hanno sortito gli effetti sperati e di questo passo la salvezza resta sempre più un miraggio.

LA CRONACA

Il match inizia a ritmi alti, e i primi dieci minuti vedono protagonisti i padroni di casa con Maistro che prova ad andare in rete dopo soli tre minuti e Coulibaly che viene ammonito per un fallo su Akpa Akpro. La reazione del Trapani non …









Leggi la notizia completa