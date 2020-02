Scrive Piera Aiello sul suo ruolo nella scelta del candidato sindaco grillino a Marsala

Egregio direttore,

Mi trovo un’altra volta costretta a scriverLe per smentire l’ennesima sua inutile ed infondata dichiarazione.

Naturalmente chi le ha passato queste abominevoli informazioni aveva tutto l’interesse di fare sapere in giro che Piera Aiello gestisce le fila del Movimento cinque stelle a Marsala.

Ebbene, è giusto che si sappia che non ci sono, almeno da parte mia, interessi personali ad una eventuale candidatura di qualche attivista, come è ben noto sono originaria di Partanna e per lavoro vivo a Roma ergo non ho parenti e/o affini da “sistemare” o da suggerire per governare la città di Marsala.

Tuttavia non posso certo non provare stima per qualcuno, è lecito ma questo non ha mai condizionato le mie scelte di vita che si basano su elementi concreti e valutazioni oggettive.

Non mi sono fatta mai travolgere da sentimentalismi o da istinti animali nel dispensare pareri e consigli.

…









Leggi la notizia completa