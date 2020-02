Scrive “Orgoglio Marsalese”, sulle condizioni critiche dell’ospedale

Noi del comitato “Orgoglio marsalese” non vogliamo spegnere le luci sulla condizione in cui si trova il nostro ospedale.

Non intendiamo girarci dall’altra parte e limitarci ad un’alzata di spalle come se tutto ciò che accade fosse inevitabile, quasi una disgrazia mandata dal cielo!

Infatti, così non è!

E’ per mala sorte che al pronto soccorso operino circa la metà del personale medico previsto e che, di conseguenza, ancora a diversi anni della sua apertura, l”Osservazione Breve (OB) non è stata aperta, creando ulteriore disagio agli utenti e ai reparti, poiché avrebbe impedito numerosi trasferimenti di pazienti in altri ospedali e, inoltre avrebbe sgravato il lavoro dei reparti?

E’ per sventura che non è più operativa la consulenza neurologica ( l’unico neurologo che era in servizio è andato in pensione, mai sostituito) per mancanza di un adeguato numero di neurologi e …









